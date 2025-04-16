Американская промышленность продолжает зависеть от китайских поставок редкоземельных металлов. В 2024 году на КНР пришлось 68% всего импорта этих стратегических материалов.

Как выясняется, американские производители высокотехнологичной продукции столкнулись с новой проблемой. Статистика показывает, что две трети редкоземельных металлов, необходимых для электроники, оборонной промышленности и "зеленой" энергетики, США получают из Китая. Эта зависимость становится особенно заметной на фоне последних торговых ограничений.

Китайские власти ввели новые правила экспорта редкоземельных элементов и постоянных магнитов на их основе. Теперь для таких поставок требуются специальные лицензии, что фактически остановило их поступление в США. Ситуация осложняется тем, что даже металлы, формально поступающие из других стран, часто представляют собой переработанные китайские концентраты.

Особую тревогу у американских аналитиков вызывает зависимость в области постоянных магнитов. Эти компоненты критически важны для производства электромобилей, ветрогенераторов и военной техники. По оценкам экспертов, 75% таких магнитов на американском рынке имеют китайское происхождение.

Попытки найти альтернативные источники пока не приносят результата. Добыча редкоземельных металлов требует сложной инфраструктуры и значительных экологических компромиссов. Китай же десятилетиями развивал эту отрасль, обеспечивая себе доминирующее положение на мировом рынке.