Яндекс приобретает службу доставки Boxberry. Сделка позволит компании увеличить количество пунктов выдачи заказов в 20 новых регионах.

Яндекс объявил о приобретении службы доставки Boxberry. Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в диапазоне от 300-400 млн до 1-2 млрд рублей.

В результате сделки Яндекс получит дополнительные пункты выдачи заказов в 20 новых регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. В существующих регионах сеть ПВЗ также увеличится.

После интеграции, которую планируют завершить до конца 2024 года, клиенты Boxberry смогут использовать расширенную сеть пунктов выдачи. В сообщении компании упоминается доступ к "более чем 14 тыс. ПВЗ по всей России".

Boxberry в 2024 году испытывала финансовые трудности и сокращала объемы операций. Эксперты отмечают, что для Яндекса ценность представляют прежде всего клиентская база и бренд Boxberry, а также возможность быстрого расширения географического покрытия.

Команда Boxberry продолжит работу в составе Яндекса, развивая логистические сервисы. Подробные условия интеграции и дальнейшие планы по развитию сервиса не уточняются.