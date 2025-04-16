Белый дом угрожает Китаю пошлинами до 245% на импорт. Это стало ответом на действия Китая в рамках торговой войны между двумя странами.

Недавние заявления Белого дома подчеркивают эскалацию торговой войны между США и Китаем. В ответ на введение пошлин со стороны Китая, Вашингтон рассматривает возможность увеличения тарифов на китайский импорт до 245%.

На данный момент китайские товары облагаются тарифом в 145%, в то время как Пекин ответил на это пошлиной в 125% на американскую продукцию. Китай также ввел ограничения на экспорт критически важных минералов, что может повлиять на глобальную цепочку поставок. Белый дом указывает на то, что такие меры могут иметь серьезные последствия для экономики обеих стран.

Президент Трамп утверждает, что благодаря пошлинам США получает значительные доходы, и это способствует снижению цен на товары внутри страны. Однако источники из Reuters сообщают, что Китай стремился избежать дальнейшей эскалации конфликта, но ответные меры Вашингтона вынудили Пекин действовать. В результате правительственные чиновники в Китае были переведены на «военные рельсы» с целью координации ответных действий и дипломатических усилий.

Аналитики предупреждают, что такая конфронтация может привести к экономическим последствиям для обеих стран и даже повысить риск перерастания данной ситуации в более серьезный конфликт.