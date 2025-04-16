OpenAI работает над созданием социальной сети на основе ChatGPT. Проект может стать прямым конкурентом платформы X Илона Маска.

OpenAI изучает возможность создания собственной социальной сети. Сейчас компания тестирует прототип платформы, которая может быть интегрирована в ChatGPT или запущена как отдельное приложение.

Проект включает социальную ленту, построенную на технологиях генерации контента, аналогичных тем, что используются в ChatGPT. Сэм Альтман уже собирает отзывы о разработке, что указывает на серьезность намерений компании. Этот шаг означает выход OpenAI за рамки инструментов ИИ и прямое вхождение в сферу социальных медиа. Компания может столкнуться с конкуренцией со стороны X Илона Маска и Meta* Марка Цукерберга.

Маск уже объединил X с проектом xAI, используя данные платформы для обучения своего ИИ-ассистента Grok. Meta также разрабатывает отдельное приложение для ИИ-помощника с социальными функциями.

Для OpenAI доступ к пользовательскому контенту в реальном времени станет важным преимуществом. Сейчас компания обучает модели на общедоступных данных и партнерских материалах, тогда как конкуренты используют собственные платформы.

Решение о запуске соцсети принимается на фоне изменений в индустрии. В то время как Альтман готовится к экспансии, Цукерберг защищает бизнес-модель Meta в антимонопольном процессе.

Глава Meta признал сложности создания успешных приложений, отметив, что компания разработала десятки неудачных продуктов. Этот опыт может учитываться при реализации проекта OpenAI.

Технические детали новой платформы пока не раскрываются. Известно, что прототип использует технологии генерации изображений, аналогичные тем, что применяются в ChatGPT.

Выход на рынок социальных сетей потребует от OpenAI решения вопросов модерации и управления контентом. Компании предстоит найти баланс между открытостью платформы и контролем над генерируемым материалом.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России