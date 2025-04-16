Южнокорейские ученые разработали анодный материал, который повышает емкость и стабильность литий-ионных аккумуляторов. Технология может быть внедрена в производство в ближайшие 5–10 лет.

Ученые из Университета Донгук (Сеул, Южная Корея) представили новый материал для анодов литий-ионных аккумуляторов. Разработка сочетает восстановленный оксид графена (rGO) с соединениями никеля и железа, что позволяет увеличить емкость и замедлить деградацию элементов при циклировании.

Композит формирует проводящую структуру, которая ускоряет перенос заряда, а за счет псевдоемкостного эффекта повышает энергоемкость. Ключевая особенность материала — большое количество границ между наночастицами, что улучшает сохранение энергии. Для его создания использовали метод послойной сборки с последующей термической обработкой.

В ходе испытаний анод показал удельную емкость 1687,6 мА·ч/г при плотности тока 100 мА/г, сохраняя стабильность после 580 циклов. Это превышает показатели традиционных материалов.

По словам ученых, технология может быть использована в электромобилях, бытовой электронике и системах хранения энергии. Однако для коммерческого применения потребуются дополнительные тесты и доработки.

Профессор Джэ-Мин О отметил, что будущие технологии хранения энергии будут опираться не на отдельные компоненты, а на их комбинации, создающие синергетический эффект.