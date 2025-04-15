Новая звуковая система HypersonX превратит поездку на электромобиле в мультисенсорный опыт. BMW обещает принципиально новый уровень акустического комфорта.

BMW готовит принципиально новый подход к звуковому оформлению своих электромобилей. Для моделей линейки Neue Klasse, первая из которых появится уже осенью 2024 года, разработана уникальная акустическая система HypersonX. В отличие от традиционных решений для электрокаров, эта технология не просто имитирует звук двигателя, а создает сложные звуковые ландшафты.

Инженеры BMW разработали 43 различных звуковых сценария, которые активируются в зависимости от режима движения и действий водителя. При переходе из спокойного "Personal" режима в динамичный "Sport" звуковая картина плавно трансформируется, создавая эффект постепенного ускорения. Особое внимание уделено звукам, сопровождающим базовые действия – открытие дверей, запуск системы и пребывание в салоне.

Разработчики черпали вдохновение в природных явлениях, научных концепциях и даже использовали записи хора, составленного из сотрудников компании. Новый блок управления аудиосистемой обеспечивает беспрецедентно широкий динамический диапазон.

BMW дала нам представление о том, какие шумы можно ожидать, когда покупатели сядут за руль седана iX3 2026 года и i330 2027 года.