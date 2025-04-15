Рабочая группа по разработке законопроекта об ИИ раскрыла основные положения документа. Среди ключевых нововведений — обязательная маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, и четкое распределение ответственности между разработчиками и операторами систем.

Экспертная группа, занимающаяся подготовкой законопроекта о регулировании искусственного интеллекта в России, раскрыла основные положения документа. Согласно текущей версии, операторы систем ИИ обязаны явно маркировать контент, созданный или обработанный с помощью таких технологий.

Маркировка должна быть четкой и понятной для пользователей — это требование направлено на обеспечение прозрачности и защиту от введения в заблуждение. Конкретные правила маркировки разработчики смогут определять самостоятельно, но с соблюдением принципа наглядности.

Законопроект также прорабатывает вопрос ответственности за возможный вред от использования ИИ. Разработчики и операторы систем будут нести гражданскую ответственность, но с учетом особенностей работы конкретной технологии и степени осмотрительности при ее эксплуатации.

В документе содержатся четкие определения ключевых понятий: искусственного интеллекта, технологий ИИ, генеративного ИИ. Отдельное внимание уделено вопросам интеллектуальной собственности. Результаты, созданные генеративным ИИ без существенного творческого вклада человека, будут принадлежать оператору системы в течение 10 лет.

Первоначально рассматривалась идея классификации систем ИИ по уровню риска, но от нее отказались, чтобы не сдерживать развитие технологии. Вместо этого авторы сосредоточились на создании рамочного регулирования, которое обеспечит баланс между инновациями и защитой прав граждан.

Рабочая группа сформировалась в ноябре 2024 года по инициативе депутата Госдумы Антона Ткачева и сообщества "Сеть". В нее вошли представители крупного бизнеса, академического сообщества и IT-разработчиков. Группа продолжает дорабатывать документ, проводя ежемесячные заседания и консультации с экспертами.

Как отмечают разработчики, законопроект не имеет жестких сроков подготовки — важнее добиться консенсуса среди всех заинтересованных сторон. При этом необходимость регулирования становится все очевиднее: количество судебных споров, связанных с использованием ИИ, продолжает расти.

Параллельно в Госдуме создана официальная межфракционная рабочая группа по вопросам ИИ под руководством Александра Бабакова, которая также займется этой темой на законодательном уровне.