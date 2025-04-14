Пустыня Тар в Индии за последние два десятилетия увеличила площадь растительности на 38%. Ученые связывают это с ростом осадков из-за глобального потепления и активным развитием ирригационных систем.

Индийская пустыня Тар, занимающая около 446 тысяч квадратных километров, демонстрирует необычную трансформацию. Спутниковые данные показывают, что с 2001 по 2023 год площадь растительного покрова здесь увеличилась на 38%. Этот процесс идет быстрее, чем в других крупных пустынях мира.

Климатологи обнаружили, что за указанный период количество осадков в Таре выросло на 64%. Аналогичные изменения, хотя и менее выраженные, зафиксированы еще в трех пустынях: Аравийской, Негеве и Гоби. Только Намиб в Африке показал обратную тенденцию – уменьшение дождей.

Особенность Тара – сочетание природных и антропогенных факторов. Рост концентрации CO₂ в атмосфере позволяет растениям эффективнее использовать воду, уменьшая ее потери через листья. Одновременно масштабные ирригационные проекты превратили значительные площади пустыни в сельхозугодья. За 35 лет посевные территории здесь расширились вчетверо.

Урбанизация тоже внесла вклад – население городов в регионе выросло на 50-800% с 1985 года. Однако исследователи отмечают, что озеленение происходит и на территориях, не затронутых человеческой деятельностью, что подтверждает роль климатических изменений.

Парадоксально, но пустыня Намиб, где осадков стало меньше, не потеряла в растительном покрове. Ученые объясняют это именно эффектом повышенного содержания CO₂, который компенсирует нехватку воды. Этот фактор авторы исследования учли не полностью, что оставляет пространство для дальнейших научных дискуссий.

Динамика Тара показывает, как сложно отделить влияние человека от природных процессов в изменении экосистем. С одной стороны – климатические сдвиги, с другой – масштабное преобразование ландшафтов под нужды сельского хозяйства. Оба фактора работают вместе, превращая некогда засушливые земли в зеленеющие территории.