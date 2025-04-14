Исследование ADAC подтверждает, что электромобили ломаются реже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее, обе категории сталкиваются с проблемами, связанными с аккумуляторами.

Carscoops сообщает, что, согласно данным ADAC, электромобили демонстрируют большую надежность по сравнению с автомобилями, работающими на бензине или дизеле. Исследование охватывает более 3,6 миллиона поломок, зарегистрированных за последний год, и делает выводы о частоте поломок разных типов транспортных средств.

В 2024 году ADAC впервые заявила, что у нее достаточно информации для уверенного утверждения о надежности электромобилей. С учетом нового года данных, результаты этого исследования стали еще более убедительными. В среднем электромобили ломались 4,2 раза на 1000 транспортных средств, тогда как у автомобилей с ДВС этот показатель составил 10,4. Это более чем в два раза превышает уровень поломок у электромобилей.

Согласно данным ADAC, в этом исследовании зафиксировано 43 678 обращений по поводу поломок электромобилей, что составляет лишь 1,2% от общего числа вызовов. Увеличение числа обращений связано с растущей популярностью электромобилей и увеличением их возраста на дорогах. Это означает, что новые данные более точные и отражают реальную картину надежности.

Carscoops заявляет, что основной причиной поломок как электромобилей, так и автомобилей с ДВС стали 12-вольтовые батареи. Они составили 50% поломок у электромобилей и 45% у автомобилей с ДВС. В других категориях, таких как электрическая система и управление двигателем, автомобили с ДВС также чаще сталкивались с проблемами. Единственной областью, где электромобили имеют больше поломок, являются шины. У электромобилей зарегистрировано 1,3 вызова на обслуживание из 1000, в то время как у автомобилей с ДВС этот показатель составляет 0,9.

Электромобили имеют ряд преимуществ, таких как отсутствие необходимости в замене моторного масла и более простая конструкция, что снижает вероятность поломок. Однако ADAC указывает на ограничения в данных, поскольку полностью электрические транспортные средства появились на рынке относительно недавно. Это затрудняет оценку их долгосрочной надежности, особенно в возрасте более 10 лет.