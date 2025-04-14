Основатель Bridgewater Рэй Далио предупредил, что торговая политика Трампа может привести к системному кризису. Он считает, что мир столкнется с проблемами серьезнее обычной рецессии.

Рэй Далио, один из самых влиятельных инвесторов мира, высказал опасения, что торговая политика Дональда Трампа способна вызвать не просто рецессию, а полномасштабный финансовый кризис. Он указал на риски, связанные с резким ростом пошлин и геополитической напряженностью.

По словам Далио, текущая ситуация напоминает 1930-е годы, когда экономические и политические изменения привели к глобальным потрясениям. Он отметил, что сочетание торговых конфликтов, долговой нагрузки и смены мирового порядка создает «идеальный шторм» для финансовой системы.

Администрация Трампа уже ввела пошлины на китайские товары до 145%, что спровоцировало ответные меры Пекина. Рынки отреагировали падением, а аналитики заговорили о вероятности рецессии. Однако Далио считает, что настоящая угроза глубже — возможен крах существующей монетарной системы.

Миллиардер призвал инвесторов учитывать не только краткосрочные последствия пошлин, но и структурные изменения в мировой экономике. По его мнению, игнорирование этих факторов может привести к неожиданным и тяжелым последствиям.