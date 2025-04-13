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Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
АвтоВАЗ завершает подготовку к серийному выпуску новой модели Lada Iskra.

Российский автопроизводитель выводит на рынок новую модель, которая должна заполнить нишу между уже привычными Granta и Vesta. Iskra – первый за последние годы полностью новый продукт АвтоВАЗа, а не модернизация существующих решений.

Технические специалисты предприятия проделали значительную работу по доводке модели перед серийным производством. Если в первых прототипах отмечалось около сотни различных недочетов, то в предсерийных образцах этот показатель удалось снизить до 50-70 пунктов. При этом лишь половина из них может быть заметна рядовому потребителю – остальные выявляются только при профессиональной диагностике.

Новая модель базируется на модернизированной платформе CMF-B-LS, которую российские инженеры адаптировали под местные условия эксплуатации. В линейке будут представлены три варианта кузова: классический седан, практичный универсал и повышенный кросс-универсал. Даже в базовой версии автомобиль получит комплект современных систем безопасности, включая ABS и ESC, а также светодиодное освещение и 15-дюймовые колесные диски.

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#автоваз #lada iskra #новый автомобиль #российский автопром #бюджетный сегмент
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