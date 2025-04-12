General Motors приостанавливает производство электрических фургонов BrightDrop на канадском заводе из-за накопленных запасов непроданной продукции. Компания планирует несколько этапов остановки и возобновления производства в ближайшие месяцы.

General Motors столкнулась с неожиданными трудностями в реализации своей программы по выпуску электрических фургонов BrightDrop. На канадском заводе CAMI Assembly в Ингерсолле, Онтарио, где собирают модели 400 и 600, с 14 апреля начинаются временные увольнения сотрудников. Причина — склады переполнены непроданными машинами, несмотря на недавний ребрендинг и включение фургонов в линейку Chevrolet.

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Ситуация выглядит парадоксальной: пока весь мир переходит на электромобили, GM вынуждена притормозить производство. Завод, открытый в конце 2022 года и насчитывающий более 1200 работников, перейдет на прерывистый график. После апрельской остановки ограниченный выпуск возобновят в мае, затем снова остановят для подготовки к модели 2026 года, а с октября переведут предприятие на односменную работу. Это означает бессрочное увольнение почти 500 человек.

Профсоюз Unifor называет ситуацию "сокрушительным ударом". Его президент Ланна Пейн призывает GM и правительство Канады к действиям, предлагая госзакупки фургонов для нужд бюджетных организаций. Она также резко критикует торговую политику США, утверждая, что тарифы Трампа вредят развитию электромобилей и открывают дорогу китайским производителям.

Ценовой фактор играет не последнюю роль в проблемах BrightDrop. При стартовой цене от 77 900 долларов канадские фургоны существенно дороже конкурентов — Ford E-Transit (от 51 000 долларов) и Mercedes eSprinter (от 61 180 долларов). Хотя модели GM предлагают больший запас хода (до 438 км) и вместимость (614 кубических футов), рыночный спрос оказался ниже ожиданий.

GM сохраняет обязательства перед канадским заводом, обещая обновления для моделей 2026 года. Среди возможных изменений — батареи меньшей емкости для снижения стоимости. Однако текущие остановки производства показывают, что компания недооценила сложности выхода на рынок коммерческих электромобилей, где ценовая конкуренция особенно остра.