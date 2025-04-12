Белый дом предложил сократить бюджет NASA почти на 50% для научных миссий, что может привести к отмене ключевых проектов. В числе возможных потерь — миссия по доставке грунта с Марса и телескоп «Нэнси Грейс Роман».

Нынешняя администрация США предложила резко сократить финансирование научных программ NASA. Согласно внутреннему документу Управления по бюджету (OMB), общий бюджет агентства может уменьшиться на 20%, а расходы на науку — почти вдвое. Если предложение будет принято, это поставит под угрозу несколько крупных космических миссий.

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Наибольший удар придется на астрофизику — финансирование этого направления может сократиться с $1,5 млрд до менее $500 млн. Под угрозой оказался космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», запуск которого запланирован на 2026 год. Также предложено закрыть программу Mars Sample Return, разрабатываемую для доставки марсианского грунта на Землю, и миссию DAVINCI по изучению Венеры.

Сокращения затронут и другие направления: гелиофизику (изучение Солнца) и науки о Земле, включая климатические исследования. Некоторые действующие миссии могут быть досрочно завершены.

Эти планы противоречат заявлениям Джареда Айзекмана, кандидата на пост главы NASA, который недавно говорил о поддержке науки и новых телескопов. Однако документ OMB свидетельствует о другом подходе.

Предложение вызвало резкую критику в научном сообществе и Конгрессе. Планетарное общество назвало возможные сокращения «погружением NASA в темные века». Сенаторы и представители NASA выразили опасения, что такие меры подорвут лидерство США в космических исследованиях и приведут к потере квалифицированных кадров.

Окончательное решение по бюджету еще не принято — у NASA есть возможность оспорить предложение.