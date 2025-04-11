Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогнозы по американскому авторынку в сторону ухудшения. Ожидается значительный рост цен и снижение объемов продаж.

Новый анализ Goldman Sachs рисует тревожную картину для американского автомобильного рынка. Финансовый конгломерат существенно снизил свои прогнозы: в 2025 году ожидается продажа 15,4 вместо 16,25 миллионов автомобилей, а в 2026 – всего 15,25 миллионов.

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Основной удар по отрасли нанесут новые тарифные меры. Помимо 25-процентной пошлины на импортные автомобили, в мае могут ввести дополнительные сборы на автокомплектующие. Действующие тарифы на сталь и алюминий продолжают давить на себестоимость производства.

Аналитики прогнозируют неизбежный рост цен – от 2 до 4 тысяч долларов за новую машину в ближайший год. Однако полностью компенсировать возросшие издержки за счет покупателей не получится – спрос уже демонстрирует признаки охлаждения.

Глобальные перспективы также пересмотрены в сторону ухудшения. Ожидаемый объем мирового производства автомобилей сократился на 1,7 миллиона единиц для 2025 года и на 1,9 миллиона для 2026. Эти цифры отражают нарастающие проблемы всей отрасли, а не только американского рынка.

Ситуация ставит производителей перед сложным выбором – либо сокращать маржу, либо рисковать дальнейшим падением спроса из-за роста цен. Особенно уязвимыми могут оказаться компании, сильно зависящие от импортных комплектующих.