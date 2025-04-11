Ростех разрабатывает специализированную телевизионную систему для Российской орбитальной станции. Комплекс будет включать камеры высокого разрешения и современные системы обработки видео.

Холдинг "Росэл" корпорации Ростех приступил к созданию телевизионного комплекса для новой орбитальной станции. Разработкой занимается НИИ телевидения – предприятие с многолетним опытом создания подобных систем.

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Внешние камеры с разрешением 2К предназначены для наблюдения за космическим пространством и самой станцией. Они способны работать при экстремальной освещенности - от полной темноты до яркого солнечного света. Внутренние 4К-камеры обеспечат детализированное изображение рабочих отсеков.

Специальные блоки кодирования и декодирования видео решают проблему передачи данных на Землю. Система поддерживает несколько режимов работы, включая трансляцию в реальном времени и видеоконференцсвязь. Это упростит координацию между экипажем и наземными службами.

Разработчики уделили внимание надежности оборудования. Встроенные системы диагностики автоматически проверяют работоспособность камер и сопутствующей электроники. При необходимости они могут переключаться на резервные модули без прерывания съемки.

Особенностью проекта стало комплексное решение задач видеонаблюдения – от съемки до обработки и передачи данных. Такой подход, по словам разработчиков, не имеет аналогов в современных космических программах.