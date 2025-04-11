Стартап будет разрабатывать недорогих домашних роботов, включая модель для взаимодействия с детьми.

Индустрия бытовой робототехники пополнилась новым игроком. Калифорнийско-китайский стартап Mondo Tech, основанный экс-инженером Tesla, намерен выпустить линейку доступных роботов-компаньонов.

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Шуо Ян, участвовавший в разработке гуманоида Optimus для Tesla, покинул компанию чтобы реализовать собственный проект. Его стартап со штаб-квартирами в Пало-Альто и Шэньчжэне сосредоточится на создании компактных и недорогих моделей для домашнего использования.

Личный опыт подтолкнул Яна к этому решению. Инженер хочет разработать робота, который сможет безопасно взаимодействовать с его маленьким сыном. В отличие от промышленных аналогов, устройства Mondo Tech должны стать по-настоящему массовыми.

Рынок бытовых роботов переживает бум. Китайская Unitree уже предлагает робособак за $1600 — в 50 раз дешевле решений от Boston Dynamics. Tesla планирует внедрить тысячу Optimus на своих заводах в 2024 году.

Mondo Tech пока не раскрывает технические детали и цены. Однако опыт Яна в машинном обучении и робототехнике позволяет рассчитывать на конкурентоспособный продукт. Команда включает специалистов из DJI — ведущего производителя дронов.

Стартап сталкивается с серьезными вызовами. Потребители скептически относятся к домашним роботам после провалов Jibo и других амбициозных проектов. Тем не менее, снижение стоимости компонентов и новые алгоритмы ИИ повышают шансы на успех.