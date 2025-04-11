Машина способна снимать в сложных условиях, недоступных для человека.

Американская киноиндустрия делает неожиданный поворот — в съемочных группах появляются роботы-операторы. Робот Atlas, известный своими акробатическими трюками, теперь осваивает новую профессию.

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Компания WPP совместно с Boston Dynamics и Canon провела эксперимент по использованию робота Atlas в качестве оператора. Машина весом 89 кг способна удерживать 20-килограммовую камеру в неудобных положениях, сохраняя идеальную стабилизацию.

Для обучения робота применили технологию Nvidia Cosmos. Система создавала виртуальные съемочные площадки, где Atlas отрабатывал движения с цифровой камерой. Искусственные сцены помогли алгоритмам адаптироваться к реальным условиям работы.

Главное преимущество робота — возможность снимать в опасных местах. Atlas может забраться на крутой склон или приблизиться к активному вулкану, куда человеку доступ закрыт. При этом он выполняет повторяющиеся действия с одинаковой точностью — например, делает десятки дублей сложного проезда камеры.

Разработчики подчеркивают: робот не заменяет оператора, а расширяет творческие возможности. Atlas берет на себя технически сложные задачи, освобождая людей для художественной работы.





Первый опыт съемок с участием такого робота уже назвали успешным. В будущем такие технологии могут изменить процесс создания блокбастеров и документальных фильмов, где требуются нестандартные ракурсы.

Пока проект остается экспериментальным, но Boston Dynamics рассматривает возможность коммерческого применения Atlas в киноиндустрии. Компания продолжает обучать робота новым навыкам, включая работу с разными типами камер и осветительных приборов.