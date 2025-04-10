Технология может найти применение в авиастроении и других отраслях.

Современная авиация требует материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки. Китайские ученые предложили необычное решение – они буквально скрутили сталь, чтобы придать ей новые свойства.

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Специалисты из Института исследований металлов Китайской академии наук изменили внутреннюю структуру обычной нержавеющей стали марки 304. Метод напоминает выжимание полотенца – многократное скручивание создает в металле особую градиентную структуру.

Внутри материала сформировались микроскопические "стены" толщиной менее 10 нанометров. Эти структуры работают как амортизаторы, распределяя нагрузку и предотвращая появление трещин. Результат впечатляет – предел текучести вырос в 2,6 раза, а устойчивость к усталости металла увеличилась в 10 000 раз.

Обычно при циклических нагрузках в металле накапливаются микротрещины, приводящие к разрушению. Новая технология решает эту проблему. Материал не просто стал прочнее – он научился "залечивать" повреждения за счет перераспределения внутренних напряжений.

Разработка особенно важна для авиации, где детали испытывают постоянные вибрации и перепады давления. Такой сплав может продлить срок службы шасси, элементов фюзеляжа и двигателей. Технология уже готова к применению и не требует сложного оборудования – только специальная обработка обычной стали.

Ученые отмечают, что метод можно адаптировать и для других сплавов. Это открывает перспективы для создания более надежных конструкций в энергетике, судостроении и космической технике.