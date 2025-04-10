Модифицированная версия робота разработана для повышения скорости и маневренности на 21-километровой дистанции.

Соревнования между людьми и машинами выходят на новый уровень — впервые гуманоидный робот примет участие в полумарафоне. Китайская разработка CASBOT SE, оптимизированная для бега, бросит вызов спортсменам-людям.

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Компания Lingbao CASBOT представила модифицированную версию своего робота — CASBOT SE, созданную специально для участия в полумарафоне. В отличие от базовой модели CASBOT 01, способной выполнять сложные бытовые и промышленные задачи, новая версия лишилась части функционала ради скорости. Инженеры убрали систему визуального распознавания и уменьшили габариты, сделав конструкцию легче и более обтекаемой.

Исходная модель высотой 1,77 м и весом 60 кг оснащена 52 степенями свободы, что позволяет ей выполнять точные манипуляции — от закручивания винтов до складывания одежды. Однако для забега важнее оказались другие параметры: CASBOT SE получил укороченную раму, улучшенную динамику и устойчивость при беге.





Соревнование пройдет 13 апреля в Пекине на дистанции 21 км. Организаторы называют его стресс-тестом для робототехники — участникам предстоит проверить выносливость, баланс и адаптивность в реальных условиях. Помимо CASBOT SE, в гонке примут участие еще пять команд с двуногими гуманоидами. Некоторые роботы будут управляться операторами, другие — действовать автономно.

Марафон станет не только соревнованием, но и демонстрацией прогресса китайской робототехники. Если эксперимент окажется успешным, подобные испытания могут стать регулярными, подталкивая инженеров к новым решениям в области мобильности и энергоэффективности роботов.