Google представилаа чип Ironwood с рекордной мощностью 42,5 эксафлопс. Чип станет основой для флагманских ИИ-моделей компании, включая Gemini 2.5.

Разработка специализированных чипов для искусственного интеллекта стала ключевым направлением для технологических компаний. Google, стремясь укрепить свои позиции, представил новый тензорный процессор Ironwood, который превосходит существующие суперкомпьютеры по скорости вычислений.

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На конференции Google Cloud Next '25 компания анонсировала TPU седьмого поколения — Ironwood. Чип создан для задач вывода в ИИ, таких как генерация ответов и прогнозирование, а не для обучения моделей с нуля. При масштабировании до 9216 чипов система достигает мощности 42,5 эксафлопс, что в 24 раза выше, чем у самого быстрого суперкомпьютера El Capitan (1,7 эксафлопс).

Ironwood оснащен 192 ГБ памяти HBM — в шесть раз больше, чем у предыдущего поколения Trillium. Пропускная способность чипа составляет 7,2 Тбит/с, что ускоряет обработку данных. По словам представителей Google, это повышает энергоэффективность, снижая затраты на вычисления.

Чип станет основой для новых ИИ-моделей Google, включая Gemini 2.5. Компания также представила облегченную версию Gemini 2.5 Flash, оптимизированную для повседневных задач, и продемонстрировала мультимодальные инструменты: генерацию изображений, видео и музыки на основе текста.

Параллельно Google анонсировала Cloud WAN — глобальную сеть для корпоративных клиентов, которая, по заявлению компании, увеличивает производительность на 40% при снижении затрат.