Российский производитель представил практичный коммерческий автомобиль для городской эксплуатации.

Sollers начал продажи нового фургона SF1, созданного специально для работы в крупных городах. Стартовая цена модели составляет 1 миллион 990 тысяч рублей. Производитель сделал ставку на компактные размеры и экономичность – автомобиль получил 136-сильный турбомотор 1.5 литра с механической коробкой.

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Грузовое отделение объемом 5,15 кубометра оборудовано освещением, креплениями и износостойким покрытием. В базовой версии уже присутствуют: кондиционер, подогрев сидений, ABS, подушки безопасности и парктроник.

Доступны две версии по грузоподъемности – 2,5 и 2,6 тонны.