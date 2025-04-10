Китай расширил санкционный список американских компаний, добавив 12 оборонных предприятий и 6 "ненадежных организаций". Эти меры стали ответом на последние торговые ограничения США.

Китайские власти предприняли новый раунд ответных мер в торговом противостоянии с США. Министерство торговли КНР ввело экспортные ограничения для 12 американских оборонных компаний и включило еще шесть фирм в список "ненадежных организаций". Эти шаги напрямую затрагивают поставщиков Пентагона и разработчиков передовых военных технологий.

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В перечень попали такие компании как Shield AI, создающая интеллектуальные боевые дроны, и Sierra Nevada Corporation – ключевой подрядчик американских военных и космических программ. Формальным основанием стали обвинения в поставках оружия Тайваню и угрозе китайской безопасности. Санкции предусматривают запрет на торговые операции с Китаем и инвестиционную деятельность.

Аналитики отмечают, что хотя большинство санкционированных предприятий не ведут активного бизнеса в КНР, ограничения могут нарушить их глобальные цепочки поставок. Прецедент уже создан: после аналогичных мер против Skydio компания лишилась доступа к китайским аккумуляторам.

Эти действия стали частью комплексного ответа Пекина на 104-процентные пошлины Трампа. Китай не только расширил санкционные списки, но и повысил ставки на американский импорт до 84%. При этом власти КНР стараются минимизировать негативный эффект для иностранного бизнеса, подчеркивая избирательный характер новых ограничений.

Торговый конфликт продолжает обостряться, несмотря на предупреждения экономистов о рисках глобальной рецессии. Администрация Трампа уже ответила повышением пошлин для Китая до 125%, временно сохранив льготные условия для других торговых партнеров. Оборонная промышленность становится одним из главных полей этого противостояния, что отражает стратегический характер текущего кризиса.