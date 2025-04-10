Американская Meta PCs предупредил о неизбежном росте цен на 50% из-за новых тарифов. Компания заявляет, что не сможет оставаться на рынке, если попытается поглотить дополнительные расходы.

Американская индустрия производства компьютеров столкнулась с серьезными проблемами после введения новых пошлин. Компания Meta PCs, специализирующаяся на сборке ПК под заказ, прогнозирует рост цен на комплектующие до 50% и заявляет о невозможности продолжать бизнес на прежних условиях.

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Особенность ситуации в том, что тарифы затронули не только китайских поставщиков, но и альтернативные производственные площадки в Юго-Восточной Азии. Это лишает производителей возможности перестроить цепочки поставок без финансовых потерь. Как отмечают в отрасли, даже перенос части производства в Сингапур или на Филиппины не спасает от роста затрат.

Крупные игроки рынка, включая PowerGPU, подтверждают общую тенденцию. Их аналитики ожидают волнообразного роста цен — сначала на отдельные компоненты, затем на готовые системы. Некоторые ритейлеры пока держат стабильные цены благодаря складским запасам, но этот буферный период продлится недолго.

Эксперты подчеркивают, что рынок ПК особенно зависим от глобальных цепочек поставок. Более 80% комплектующих, включая материнские платы, видеокарты и блоки питания, производят в Китае. Резкое увеличение стоимости этих компонентов неизбежно отразится на конечных потребителях, что может привести к сокращению спроса во всем сегменте.