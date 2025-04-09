NVIDIA сохранила возможность поставок специализированных графических процессоров в Китай после переговоров с администрацией Трампа. Компания согласилась увеличить инвестиции в американские дата-центры.

Администрация Трампа отказалась от планов по ужесточению экспортных ограничений для графических процессоров NVIDIA H20, предназначенных для китайского рынка. Решение последовало после встречи гендиректора компании с президентом США, где обсуждались вопросы технологического суверенитета США и инвестиционной политики.

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Специальная версия чипов H20 разработана NVIDIA с учетом действующих санкционных режимов. Эти процессоры стали наиболее мощным решением для задач искусственного интеллекта, доступным китайским компаниям. В последние месяцы спрос на них резко вырос — местные игроки создавали стратегические запасы, ожидая новых ограничений.

Ключевым условием сохранения экспортных возможностей стали обязательства NVIDIA по наращиванию инвестиций в американскую инфраструктуру. Компания согласилась расширить свое присутствие в секторе центров обработки данных, что соответствует стратегическим приоритетам администрации. Ранее аналогичные шаги предпринял ключевой партнер NVIDIA — тайваньский производитель чипов TSMC, объявивший о масштабной инвестиционной программе в США.

Ситуация демонстрирует сложный баланс интересов в технологической сфере. С одной стороны, американские власти стремятся ограничить доступ Китая к передовым разработкам. С другой — компании пытаются сохранить доходные рынки, предлагая компромиссные решения. NVIDIA, потерявшая в начале года значительную часть рыночной стоимости из-за опасений инвесторов, особенно заинтересована в стабильности.

Китайские разработчики активно используют доступные им процессоры H20 для создания конкурентных ИИ-моделей. Стартап DeepSeek показал, что даже при ограниченных ресурсах можно достичь результатов, сопоставимых с западными аналогами. Однако местная полупроводниковая промышленность пока не способна полностью заменить импортные решения — продукты Huawei и SMIC существенно уступают по характеристикам.

Эксперты отмечают, что текущее решение может быть временным. Администрация Трампа сохраняет возможность пересмотреть свою позицию, если сочтет технологические уступки чрезмерными. NVIDIA, в свою очередь, продолжает адаптировать бизнес-модель к меняющимся политическим реалиям.