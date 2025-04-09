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Китай и ЕС вводят ответные пошлины на товары из США
Китай и Европейский союз ввели пошлины на американские товары в ответ на новые тарифы администрации Трампа. Эскалация торгового конфликта усиливает риски для мировой экономики.

Мировая торговая система столкнулась с новым витком напряженности после введения ответных мер Китаем и ЕС на тарифы США. Пекин резко повысил пошлины на американский импорт — с 34% до 84%, что стало прямым ответом на 104%-ные пошлины Трампа на китайские товары. Европейский союз, в свою очередь, ввел 25%-ные тарифы на ряд американских продуктов, включая сталь и автомобили.  

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Конфликт вышел за рамки двусторонних споров. Под удар попали десятки стран, от Японии до Канады, которые также ввели ответные меры. Средний уровень тарифов в США теперь превышает 20% — в восемь раз больше, чем до прихода Трампа к власти.  

Финансовые рынки отреагировали резким падением. Инвесторы массово избавлялись от акций, а нефть подешевела до четырехлетнего минимума. Даже традиционно надежные активы, такие как гособлигации США, потеряли в цене. Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что торговая война может спровоцировать рецессию и волну дефолтов.  

Вместе с тем, Трамп сохраняет жесткую позицию. Он назвал пошлины «постоянными», но одновременно заявил о готовности к переговорам — правда, на условиях, выгодных США. В Белом доме не исключают дальнейшего расширения тарифов, включая возможные меры против фармацевтического импорта.  

Китай, в свою очередь, демонстрирует готовность к долгому противостоянию. Помимо пошлин, Пекин ввел ограничения против 18 американских компаний, в основном оборонного сектора. При этом власти стараются сдержать падение юаня, чтобы не усугублять экономические последствия.  

Простые потребители уже ощущают последствия конфликта. Производители праздничных товаров в Китае, которые поставляют 87% такой продукции в США, отмечают резкое сокращение заказов. В Америке же аналитики прогнозируют рост цен на тысячи долларов для среднего домохозяйства.  

Пока политики спорят о методах, бизнес ищет способы адаптации. Крупные американские ритейлеры, такие как Walmart, пока удерживают цены, но долгосрочные последствия могут оказаться более серьезными. Экономисты, на чье мнение ссылается издание Reuters, предупреждают: если торговая война затянется, мир столкнется с кризисом, сравнимым с событиями 2008 года.

#сша #китай #экономика #дональд трамп #торговая война #пошлины #ес
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