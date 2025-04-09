Центральная кольцевая автодорога подключилась к программе тестирования беспилотных грузоперевозок. Проект должен помочь решить проблему нехватки водителей и снизить затраты на логистику.

На подмосковной кольцевой дороге началась эксплуатация грузовых автомобилей без водителей. Торжественный запуск проекта собрал представителей транспортного ведомства и крупнейших игроков автомобильной отрасли.

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Технология автономных перевозок обещает серьезные преимущества. По предварительным оценкам, экономия топлива и запчастей составит до 14% на длинных маршрутах. Без человеческого фактора уменьшится и аварийность, а износ техники снизится на 5%.

Особое значение проект приобретает на фоне дефицита водителей – около 30% персонала можно будет перераспределить на другие задачи. Уже к следующему году беспилотники должны перевезти 1,5 млн кубометров грузов, преодолев 10 млн километров.

Параллельно развивается инфраструктура – после М-11 "Нева", где уже работают 67 автономных фур, к 2026 году к программе подключится трасса М-12 "Восток". К 2030 году сеть дорог для беспилотников расширится до 19,5 тысяч километров.