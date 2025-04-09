Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки, но только после подтверждения стабильного снижения инфляции. Сейчас показатель остается на рекордно высоком уровне, установленном осенью прошлого года.

Российский финансовый регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, сохраняя базовую процентную ставку на максимальном уровне. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, такое решение обусловлено необходимостью закрепить достигнутое замедление роста цен перед любыми послаблениями.

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По данным регулятора, после пиковых значений в конце 2024 года инфляционные показатели постепенно снижаются. Если в последние месяцы прошлого года годовой рост цен приближался к 14%, то к февралю текущего года этот показатель сократился почти вдвое. Однако, как подчеркивают в ЦБ, такая динамика пока не дает достаточных оснований для изменения курса.

"Мы наблюдаем определенное улучшение, но должны убедиться, что это не временное явление, - отметила Набиуллина. - Опыт прошлого года показывает, что после временного замедления инфляция может вновь ускориться".

Экономисты обращают внимание на сохраняющийся дисбаланс между потребительским спросом и производственными возможностями. Этот фактор, наряду с другими структурными особенностями экономики, продолжает создавать инфляционные риски. На ближайшем заседании 25 апреля совет директоров ЦБ вновь рассмотрит параметры денежной политики, но аналитики не ожидают изменений ставки в ближайшее время.

Эксперты прогнозируют, что период дорогих денег продлится как минимум до середины года. По оценкам регулятора, среднегодовое значение ставки в 2025 году может составить около 19-22%, что соответствует текущим уровням. Окончательное решение будет зависеть от динамики цен и макроэкономических показателей в предстоящие месяцы.