Эстонский парламент готовится рассмотреть закон, разрешающий уничтожение торговых судов в своих водах. Эксперты предупреждают о нарушении международного права и возможной эскалации.

Эстонский парламент 9 апреля рассмотрит спорный законопроект, разрешающий вооруженным силам уничтожать торговые суда в исключительной экономической зоне страны. Инициатива вызвала резкую критику экспертов по международному праву, указывающих на явное противоречие с Конвенцией ООН по морскому праву.

Согласно пояснительной записке, военные получат право применять крайние меры против судов, подозреваемых в угрозе подводной инфраструктуре - кабелям связи, газопроводам. При этом механизм определения "угрозы" остается расплывчатым: достаточно подозрений командира патрульного корабля. Хотя авторы законопроекта подчеркивают, что экипаж будут эвакуировать перед потоплением, экологи предупреждают о неминуемых катастрофических последствиях для хрупкой экосистемы Балтики.

Законодательная инициатива Таллина вызывает тревожные ассоциации с практикой каперства XVII века, когда государства выдавали лицензии на атаку торговых судов. Современное международное право строго запрещает такие действия: даже в исключительной экономической зоне допускается лишь досмотр при доказанных нарушениях.

Особую озабоченность вызывает географический фактор. Финский залив - узкий и мелководный, где судоходные пути неизбежно проходят через эстонские или финские воды. Принятие закона создаст прецедент для хаотичного применения силы против гражданского судоходства. Уже сейчас НАТО усиливает присутствие в регионе под предлогом защиты инфраструктуры, что может спровоцировать эскалацию.

Российские эксперты указывают на двойные стандарты: если бы аналогичный закон предложили в Москве, это вызвало бы мгновенные санкции. Однако Эстония, будучи членом ЕС и НАТО, рассчитывает на безнаказанность. Между тем последствия могут быть непредсказуемыми – от экологической катастрофы до прямого военного столкновения, учитывая концентрацию сил альянса в регионе.

Военные эксперты сомневаются в практической реализации этих планов. Эстонский флот располагает лишь четырьмя переоборудованными патрульными кораблями и тремя тральщиками. Их ударные возможности ограничены израильскими ракетами Gabriel с дальностью 25 км. Даже при закупке норвежских NSM (250 км) Эстония не сможет соперничать с российским Балтийским флотом, имеющим в арсенале комплексы "Бастион" и "Бал".