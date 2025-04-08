Американские ученые нашли ранее неизвестный тип микроорганизмов, способных очищать воду от загрязнений. Эти микробы обитают на глубине более 20 метров и демонстрируют уникальные фильтрационные свойства.

Группа американских ученых под руководством Джеймса Тидже из Мичиганского государственного университета сделала неожиданное открытие, изучая образцы почв с глубины около 20 метров. В пробах из Айовы и Китая они обнаружили ранее неизвестный тип микроорганизмов, получивший обозначение CSP1-3. Эти глубинные обитатели оказались не просто выживающими в экстремальных условиях, а активно участвующими в процессах очистки грунтовых вод.

Особенность этих микробов — их необычная эволюционная история. Анализ ДНК показал, что их предки жили в водной среде миллионы лет назад, но затем адаптировались к жизни сначала в поверхностных, а потом и в глубинных слоях почвы. В отличие от многих других глубинных организмов, CSP1-3 не впадают в спячку, а сохраняют метаболическую активность, хоть и растут крайне медленно.

В глубоких слоях почвы, куда просачиваются вода и питательные вещества с поверхности, эти микробы выполняют роль естественных фильтров. Они перерабатывают углерод и азот, завершая процесс очистки воды, который начинается в верхних слоях грунта. В некоторых образцах CSP1-3 составляли более половины всех микроорганизмов, что свидетельствует об их ключевой роли в подземных экосистемах.

Диаграмма, показывающая эволюционную историю водного организма и адаптивные черты типа CSP1-3 для каждой среды обитания

Сейчас перед исследователями стоит сложная задача — попытаться вырастить эти микроорганизмы в лаборатории. Ученые признают, что воссоздать естественные условия их обитания будет непросто. Однако если эксперимент удастся, это открытие может привести к созданию новых биотехнологий для очистки питьевой воды и решения экологических проблем.

Открытие CSP1-3 также проливает свет на малоизученные процессы, происходящие в так называемой критической зоне Земли — слое от поверхности почвы до глубины в несколько сотен метров, который играет ключевую роль в круговороте воды и питательных веществ.