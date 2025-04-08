Новые импортные пошлины США вынудили Audi, Jaguar Land Rover и Stellantis временно прекратить поставки автомобилей. Производители ищут способы адаптации к изменившимся условиям

Крупные автопроизводители начали экстренно пересматривать свои цепочки поставок после введения 25% пошлины на импортные автомобили. Audi первой объявила о заморозке всех поставок в американские порты со 2 апреля. В компании заявили, что 37 тысяч машин на складах позволят покрыть спрос в ближайшие два месяца.

Volkswagen Group, владелец Audi, планирует переложить дополнительные расходы на покупателей. Это приведет к заметному росту цен — некоторые модели могут подорожать на четверть. Особенно пострадают популярные кроссоверы Q5, которые производят в Мексике.

Британский Jaguar Land Rover также приостановил экспорт в США. Для компании это серьезный удар — американский рынок обеспечивает 25% глобальных продаж. Stellantis пошел еще дальше, временно закрыв заводы в Канаде и Мексике, что затронет 900 рабочих мест в США.

Даже Ferrari не осталась в стороне. Итальянский производитель люксовых автомобилей объявил о 10% повышении цен на модели, поставленные после 1 апреля. Для некоторых клиентов это означает переплату в 50 тысяч долларов.

BMW и Mercedes-Benz, имеющие заводы в США, практически не пострадают. А вот Audi, которая собирает машины в Мексике и Европе, вынуждена срочно искать решения.

Европейские политики и бизнес-ассоциации резко критикуют новые тарифы. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела экстренные консультации с лидерами автопрома. В ACEA предупредили, что торговые барьеры ударят по потребителям по обе стороны Атлантики.