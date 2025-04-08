Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о готовности к такому сценарию.

Российская экономика может столкнуться с проблемами, если мировые цены на нефть продолжат снижаться. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время встречи с депутатами Госдумы.

Основной канал воздействия — сокращение доходов бюджета от экспорта энергоресурсов. Набиуллина отметила, что эскалация торговых войн между крупными экономиками способна уменьшить глобальный спрос на нефть.

Центробанк заранее проработал подобные сценарии. В документах денежно-кредитной политики еще осенью прошлого года появился специальный риск-ориентированный вариант развития событий. Он учитывает как торговые конфликты, так и падение нефтяных котировок.

Ключевой защитный механизм — бюджетное правило. Оно позволяет накапливать резервы в периоды высоких цен, чтобы потом компенсировать выпадающие доходы. Набиуллина подчеркнула важность этого инструмента, несмотря на периодическую критику в его адрес.

Ситуация остается под контролем российского регулятора. ЦБ продолжает анализировать возможные последствия изменения внешнеэкономических условий и готов оперативно реагировать при необходимости.