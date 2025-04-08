Администрация США отстранила вице-адмирала Шошану Чатфилд от должности военного представителя в НАТО.

Американские власти отозвали своего военного представителя в НАТО. Вице-адмирал Шошана Чатфилд, занимавшая этот пост, получила уведомление об увольнении на прошлой неделе.

Чатфилд — опытный офицер с необычной карьерой. Она пилотировала вертолеты, командовала эскадрильей, а позже стала первой женщиной во главе американского Военно-морского колледжа. В Штатах ее часто упоминали как пример успеха женщин в традиционно мужской среде.

Решение об отставке совпало с отменой программ DEI в Пентагоне. Новый министр обороны назвал идею «силы в разнообразии» ошибочной, сделав ставку на «единство». Это часть общего курса — за последние месяцы администрация Трампа сменила нескольких высокопоставленных военных, включая глав киберкомандования и береговой охраны.

Особое внимание вызвало увольнение генерала Хо. Оно последовало после встречи Трампа с конспирологом Лорой Лумер, требовавшей чистки среди «неблагонадежных» чиновников.