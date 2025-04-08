Американские компании и граждане получили право продолжать налоговые платежи в России до 9 июля. Соответствующее разрешение опубликовало Министерство финансов США.
Лицензия позволяет перечислять налоги, таможенные пошлины и сборы, а также получать необходимые разрешительные документы. Главное условие – операции должны быть стандартными и необходимыми для ведения обычной деятельности в РФ.
Изначально такое разрешение появилось в марте 2022 года и с тех пор регулярно продлевается. Текущая лицензия стала очередным временным продлением ранее установленных правил.