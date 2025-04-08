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PoZiTiv4iK
По требованиям Роскомнадзора Telegram заблокировал 373 тысячи публикаций и каналов
Решения принимались на основании судебных постановлений и требований уполномоченных органов.

За последний период мессенджер Telegram по запросам Роскомнадзора убрал более 373 тысяч единиц контента. Речь идет как об отдельных публикациях, так и о целых каналах, распространявших информацию, признанную недостоверной или экстремистской.

Особое внимание регулятор уделил каналу "ВЧК-ОГПУ", который неоднократно становился объектом внимания надзорного ведомства. В РКН подчеркивают, что все требования направлялись на основании официальных решений судов и уполномоченных органов.

При этом в ведомстве отметили, что вопросы о конкретных причинах блокировки отдельных материалов следует адресовать непосредственно администрации мессенджера. Telegram самостоятельно принимает окончательное решение об удалении контента после получения соответствующих уведомлений.

#telegram #роскомнадзор #блокировка контента #удаление каналов #экстремистские материалы
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