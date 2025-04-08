Nintendo Switch 2 не получит нескольких важных функций, на которые рассчитывали поклонники. Среди них — джойстики с эффектом Холла и системные достижения.

Грядущая Nintendo Switch 2 не оправдала часть ожиданий фанатов. Как подтвердили представители компании, новые контроллеры Joy-Con 2 не оснастят джойстиками с эффектом Холла, что повышает риск повторения проблемы дрейфа стиков.

Еще одним разочарованием стало отсутствие системы глобальных достижений. Вице-президент Nintendo Билл Тринен в разговоре с Polygon просто подтвердил, что такой функции не будет, не вдаваясь в объяснения.

Третий минус — интерфейс eShop останется без фирменной фоновой музыки, которая была визитной карточкой магазина времен Wii. По словам продюсера Коити Кавамото, сейчас упор делается на видеоролики, и музыка могла бы мешать их просмотру.