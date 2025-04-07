На российском рынке скоро появится новый автомобильный бренд, который анонсируют как марку «из сердца Европы». Специальный сайт, посвящённый премьере, опубликовал затемнённое изображение кроссовера, но технических данных и названия производителя пока нет.
Судя по силуэту, автомобиль может напоминать Belgee X70 — локализованную версию Geely Atlas Pro, которая уже продаётся в России. Однако непонятно, как это связано с европейским происхождением. Возможно, речь идёт о новом китайском суббренде, который выйдет на рынок под другим именем.
Термин «сердце Европы» часто применяют к Чехии, но среди моделей Škoda аналогов не найдено. Альтернативный вариант — параллельный импорт, но официальные поставки европейских машин в РФ сейчас приостановлены.
Ожидается, что все подробности станут известны через неделю, когда состоится официальная презентация.