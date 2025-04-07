В России готовится презентация нового автомобильного бренда, позиционируемого как марка «из сердца Европы». Премьера состоится 14 апреля 2025 года, но детали пока остаются загадкой.

На российском рынке скоро появится новый автомобильный бренд, который анонсируют как марку «из сердца Европы». Специальный сайт, посвящённый премьере, опубликовал затемнённое изображение кроссовера, но технических данных и названия производителя пока нет.

Судя по силуэту, автомобиль может напоминать Belgee X70 — локализованную версию Geely Atlas Pro, которая уже продаётся в России. Однако непонятно, как это связано с европейским происхождением. Возможно, речь идёт о новом китайском суббренде, который выйдет на рынок под другим именем.

Термин «сердце Европы» часто применяют к Чехии, но среди моделей Škoda аналогов не найдено. Альтернативный вариант — параллельный импорт, но официальные поставки европейских машин в РФ сейчас приостановлены.

Ожидается, что все подробности станут известны через неделю, когда состоится официальная презентация.