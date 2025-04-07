Новые данные указывают на возможные изменения в Snapdragon 8 Elite Gen 2, включая поддержку LPDDR6 и увеличенный объем кэш-памяти. Чип также может получить 30% прирост производительности на ранних тестах.

Слухи о Snapdragon 8 Elite Gen 2 продолжают обрастать деталями. По данным инсайдеров, Qualcomm может увеличить объем кэш-памяти в новом чипе на треть — с 24 МБ до 32 МБ. Пока неясно, касается ли это кэша L2 или L3, но если изменения коснутся L2, каждый кластер получит 16 МБ вместо 12 МБ.

Первые тесты показали 30-процентный рост производительности по сравнению с текущей версией процессора. В бенчмарке AnTuTu разрыв может быть еще больше — до 40,7%. Отчасти это объясняется переходом на 3-нм техпроцесс TSMC третьего поколения и использованием обновленных ядер Pegasus с тактовой частотой до 5,0 ГГц.

Еще одно ожидаемое нововведение — поддержка LPDDR6. Однако производители смартфонов смогут выбирать между новой памятью и более дешевой LPDDR5X. Также в чипе может появиться Scalable Matrix Extension (SME) от ARM, что улучшит многопоточную производительность на 20% и потенциально позволит конкурировать с Apple M4.

Пока информация остается неподтвержденной, и окончательные характеристики могут измениться.