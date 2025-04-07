Honor анонсировала запуск нового смартфона Power, который состоится 15 апреля. Устройство получит аккумулятор емкостью 7800 мАч, обеспечивающий длительную работу.

Китайская компания Honor официально подтвердила дату презентации своего нового смартфона Honor Power, которая назначена на 15 апреля.

Одной из ключевых особенностей Honor Power станет аккумулятор на 7800 мАч. Эта емкость позволяет не только длительное время использовать смартфон без подзарядки, но и заряжать другие устройства. Такой подход к аккумуляторам ранее встречался только в «несокрушимых» моделях, но теперь Honor решает внедрить его в повседневные устройства.

Смартфон позиционируется как легкий и удобный в использовании, что делает его привлекательным для активных пользователей. В дополнение к массивной батарее, Honor Power поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Это позволяет быстро восстанавливать заряд, что особенно важно для пользователей, проводящих много времени на улице.

Пока что Honor Power будет доступен только в Китае, и нет информации о его глобальном запуске. Дизайн устройства включает в себя большой экран с двойной перфорацией, что соответствует современным трендам. Однако, по всей видимости, смартфон не будет оснащен высококлассными функциями распознавания лиц, как в более премиум-серии Magic.



