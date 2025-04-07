Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» стартует 8 апреля к Международной космической станции. Наблюдать за пуском приедет рекордное количество зрителей — более 2500 человек.

8 апреля в 8:47 по московскому времени с Байконура стартует ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27". Экипаж в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонни Кима направится к МКС, где проведет около восьми месяцев, приняв участие в миссиях орбитальной лаборатории Expedition 72 и 73

Ожидается более 2500 зрителей, включая представителей СМИ и публичных лиц. Однако главной особенностью миссии остается ее научное значение: экипажу предстоит провести десятки экспериментов в условиях микрогравитации. Стыковка с МКС запланирована на 12 апреля, возвращение на Землю – на декабрь 2024 года.

NASA запланировала трансляцию старта в прямом эфире.