Москва нашла нового покупателя для автомобилей «Москвич» — кроссоверы отправят на Кубу для работы в такси. Первая партия составит 50 машин, но в будущем поставки могут увеличить.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные «Москвичи» поедут на Кубу — их будут использовать в качестве такси. Первая партия составит 50 машин, но позже количество может вырасти.

Переговоры с кубинской стороной уже идут. Власти рассматривают это как новый канал сбыта для возрожденного автобренда. Ранее «Москвичи» в основном продавали внутри России, но теперь ищут варианты экспорта.

Куба традиционно закупает автомобили у дружественных стран из-за санкционного давления. Российские кроссоверы могут заменить стареющий парк такси, где сейчас преобладают машины прошлых десятилетий. Если проект окажется успешным, поставки могут расширить.