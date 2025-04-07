Сильнее всего пострадали Sony и Nintendo, чьи проекты, включая Switch 2, могут подорожать.

Введение новых тарифов США ударило по японским игровым компаниям, вызвав резкое падение их акций. Sony потеряла более 10% стоимости за день, Nintendo — почти 8%. Запланированные предзаказы Switch 2, которые должны были стартовать 9 апреля, отложили, что усилило опасения инвесторов и игроков о возможном росте цен.

Koei Tecmo, Bandai Namco и SEGA Sammy потеряли от 7% до 7,6%. Capcom и Square Enix снизились на 6,6% и 5,6% соответственно. Konami, несмотря на меньшую зависимость от игрового рынка, также зафиксировала падение на 5,2%, хотя в последнее время компания активно возвращает старые франшизы.

Эффект от пошлин может затронуть и западные студии, но пока японский сектор первым ощутил последствия. Ситуация усугубляет и без того сложный период для индустрии, где бюджеты растут, а темпы роста замедляются. Рынок отреагировал однозначно — негативно.