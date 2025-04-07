Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
«Новапорт» привлечет 60 млрд рублей на реконструкцию 13 аэропортов
«Новапорт» планирует реконструировать 13 аэродромов с привлечением частных инвестиций. Для окупаемости введут сбор с авиакомпаний.

Холдинг «Новапорт» готовится к масштабной реконструкции 13 аэропортов, планируя привлечь 60 млрд рублей частных инвестиций. Основным источником возврата средств станет новый инфраструктурный сбор с авиакомпаний, который может быть введен уже осенью.  

Общий объем инвестиций в модернизацию аэродромной инфраструктуры «Новапорта» оценивается в 130 млрд рублей. Из них 60 млрд холдинг намерен получить за счет внебюджетных источников, что составляет более половины от общего объема частных вложений в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов».  

Первые концессионные соглашения планируется заключить до конца 2025 года — речь идет об аэропортах Кемерово, Читы и Ставрополя. На их реконструкцию потребуется 40 млрд рублей, из которых 10 млрд «Новапорт» должен привлечь самостоятельно.  

Новый механизм финансирования предполагает введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний. Перевозчики будут платить за использование обновленных аэродромов, а дополнительные расходы могут отразиться на стоимости билетов. Минтранс уже подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые должны вступить в силу с 1 сентября.  

ВЭБ.РФ, координирующий проект, уточнил, что сбор будет взиматься не только в реконструируемых аэропортах, но и в других аэропортах холдинга. Это позволит равномерно распределить финансовую нагрузку.  

Авиакомпании пока не участвовали в обсуждении размера сбора, и некоторые уже выражают недовольство. В «Аэрофлоте» отметили, что любое увеличение затрат перевозчиков неизбежно скажется на ценах для пассажиров.  

Эксперты считают новый подход вынужденной мерой в условиях дефицита бюджетных средств. По словам Олега Пантелеева из агентства «АвиаПорт», целевой сбор — более прозрачный инструмент по сравнению с включением затрат в тарифы аэропортов.  

#россия #авиакомпании #реконструкция #аэропорты #инфраструктурный сбор #концессии #новапорт
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
10
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
5
На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
2
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
Samsung может отказаться от размещения S Pen внутри флагманских смартфонов
2
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
24
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
37
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
2
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
2
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
1
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
53
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
3

Сейчас обсуждают

Александр Ветров
14:08
ага... у меня с 2022 года 5 веб кам студий на 5000 серии работают, че там по статистике? а? шляпоеды, как вы задрали, синий, красный... не лезь кривыми руками в оверклок и всё, с дуру и хрен стеклянны...
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Апшеронский скакел
14:08
5080 - это грëбаный кастрат, и покупать эту вк будут полностью безмозглые
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
Диман
14:06
у тех у кого колонки обычно они сомнительного качества китай подвал и там реалтека хватает. для наушников конеш можно зажраться, но у крутых ушей обычно и звуковая карта встроена и подключаются они ...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Виктор Иванов
14:06
Себе брал с ebay делловские платы на 1155 под Sandy Bridge. У них тоже своя фронт панель и разъёмы под вентиляторы. Минимальное шаманство и всё было подключено. Dell всегда делали нестандартные платы....
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
Диман
14:04
а еще сканеры. так чтобы отдельные. они вымерли. а большинство вообще на мобилу теперь сканирует. ну модем тут сложно ибо на его место пришел роутер. по сути смена одной коробки на более современную...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
corsi
14:03
Про экологию говорят дырявые блогеры, которые кормятся за счет рекламы сервисов по продаже комплектующих? 100 млн ПК, говорите? А тех же iphone сейчас полтора миллиарда, и из них ежегодно по паре соте...
Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 после завершения испытаний отправился в порт приписки
Фельдшер
13:59
Зачем тебе в палате санитары, если они не болеют?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
stasiboro
13:59
Помню, в 2008 притащил на работу ТВ-тюнер из дома, воткнул в рабочий комп, смотрели ЧМ. К моему столу не подойти было )
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
RTX 3050=КАЛ.
13:58
ты совсем дурак ?? единорог лгбтшный.у него гражданство РФ,так что как раз попадает.Разминай анус перед посадкой на бутылочку,хотя у тебя он всегда размят.вам привычно то
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
DonCarleone
13:58
Денег дайте
Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 после завершения испытаний отправился в порт приписки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем