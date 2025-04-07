«Новапорт» планирует реконструировать 13 аэродромов с привлечением частных инвестиций. Для окупаемости введут сбор с авиакомпаний.

Холдинг «Новапорт» готовится к масштабной реконструкции 13 аэропортов, планируя привлечь 60 млрд рублей частных инвестиций. Основным источником возврата средств станет новый инфраструктурный сбор с авиакомпаний, который может быть введен уже осенью.

Общий объем инвестиций в модернизацию аэродромной инфраструктуры «Новапорта» оценивается в 130 млрд рублей. Из них 60 млрд холдинг намерен получить за счет внебюджетных источников, что составляет более половины от общего объема частных вложений в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов».

Первые концессионные соглашения планируется заключить до конца 2025 года — речь идет об аэропортах Кемерово, Читы и Ставрополя. На их реконструкцию потребуется 40 млрд рублей, из которых 10 млрд «Новапорт» должен привлечь самостоятельно.

Новый механизм финансирования предполагает введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний. Перевозчики будут платить за использование обновленных аэродромов, а дополнительные расходы могут отразиться на стоимости билетов. Минтранс уже подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые должны вступить в силу с 1 сентября.

ВЭБ.РФ, координирующий проект, уточнил, что сбор будет взиматься не только в реконструируемых аэропортах, но и в других аэропортах холдинга. Это позволит равномерно распределить финансовую нагрузку.

Авиакомпании пока не участвовали в обсуждении размера сбора, и некоторые уже выражают недовольство. В «Аэрофлоте» отметили, что любое увеличение затрат перевозчиков неизбежно скажется на ценах для пассажиров.

Эксперты считают новый подход вынужденной мерой в условиях дефицита бюджетных средств. По словам Олега Пантелеева из агентства «АвиаПорт», целевой сбор — более прозрачный инструмент по сравнению с включением затрат в тарифы аэропортов.