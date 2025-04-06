Иран переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности. Это решение связано с эскалацией напряженности в отношениях с США.

В Тегеране приняли решение об усилении боеготовности вооруженных сил. По информации агентства Reuters, соответствующий приказ отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Источник в иранском руководстве связывает это решение с недавними угрозами со стороны Вашингтона. Дональд Трамп не исключил масштабных бомбардировок, если страны не достигнут соглашения по ядерной программе. В иранской столице опасаются, что Израиль может начать военную операцию уже в ближайшие месяцы, что приведет к восстановлению международных санкций.

Параллельно Иран направил предупреждения Турции и Ираку, заявив о серьезных последствиях в случае их поддержки возможных американских действий. При этом иранские власти подчеркивают готовность к переговорам, но только на условиях равноправия. Ситуация осложняется введением новых американских санкций, направленных против нефтяного сектора Ирана.