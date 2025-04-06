НАСА планирует отправить на Марс усовершенствованный вертолет Nighthawk для изучения восточной области Лабиринта Ночи. Аппарат будет искать признаки воды, вулканической активности и возможные следы жизни.

После успеха Ingenuity, первого марсианского вертолета, НАСА готовит более мощный аппарат для изучения труднодоступных регионов Красной планеты. Новый дрон под названием Nighthawk Mars оснастят шестью роторами и научным оборудованием весом около 3 кг.

Основной целью миссии станет восточная область Лабиринта Ночи — район с глубокими каньонами, лавовыми полями и возможными следами древних ледников. Ученые предполагают, что здесь мог находиться огромный вулкан, подвергшийся эрозии. Nighthawk займется поиском биомаркеров, изучит состав грунта и оценит пригодность зоны для будущих пилотируемых миссий.

Аппарат сможет подниматься на высоту до 1500 метров и совершит около 100 полетов за 240 марсианских суток. На борту установят камеры, спектрометр и нейтронный детектор для поиска воды. Если проект одобрят, он может стать важным шагом в исследовании Марса.