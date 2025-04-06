WSJ сообщает, что введенные Дональдом Трампом пошлины на товары оказали положительное влияние на Китай. Многие страны теперь рассматривают Пекин как основного поставщика.

Согласно материалу The Wall Street Journal, введение взаимных пошлин Дональда Трампа на товары из разных стран открыло новые возможности для Китая. Это решение, касающееся в основном азиатских и европейских стран, ослабило позиции Запада, что дало Китаю шанс укрепить свои экономические связи.

Си Цзиньпин оказался в выигрышной позиции благодаря пошлинам, которые Трамп ввел 2 апреля. Вьетнам, Таиланд и Индонезия, среди прочих, стали зависимыми от китайского рынка. Например, Вьетнам столкнулся с пошлиной в 46%, что сделало его товары менее конкурентоспособными по сравнению с китайскими. Это создало предпосылки для увеличения импорта из Китая.

Кроме того, пошлины на товары из ЕС усложнили задачу американским дипломатам, стремящимся уменьшить экономическую зависимость Европы от Китая. Издание подчеркивает, что теперь возобновление торговых миссий из Франции и Германии в Китай — лишь вопрос времени. Трамп установил максимальные пошлины в 50% для некоторых стран, в то время как для Китая и ЕС тарифы составили 34% и 20% соответственно. В ответ на это Китай также ввел аналогичные пошлины и направил иск во Всемирную торговую организацию.