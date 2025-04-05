Австралийские математики нашли решение 380-летней геометрической задачи с использованием методов квантовой физики. Исследователи применили спиноры – математические объекты из квантовой механики – для обобщения теоремы Декарта о круге.

Математическая головоломка, над которой бился сам Декарт, наконец получила решение благодаря инструментам из другой научной области.

Австралийские физики сделали неожиданный прорыв в геометрии, используя аппарат квантовой механики. Их работа обобщает классическую теорему Декарта, которая почти четыре столетия оставалась ограниченной случаем четырех окружностей.

Ученые разработали уравнение, описывающее взаимное расположение любого количества касающихся кругов. Для этого им пришлось задействовать спиноры – математические объекты, описывающие квантовый спин частиц. Версия этих объектов, созданная нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом для теории относительности, оказалась идеально подходящей для решения геометрической задачи.

Особый интерес представляет то, как физические концепции помогли продвинуться в чистой математике. Спиноры, обычно применяемые в квантовых вычислениях и космологии, неожиданно нашли применение в классической геометрической проблеме.