Роснедра сообщили, что Арктика хранит 75% российских запасов редких и редкоземельных металлов. Для их освоения потребуются инвестиции в сотни миллиардов рублей.

Согласно оценкам Роснедр, Арктический регион обладает уникальными запасами полезных ископаемых. Здесь сосредоточено около 75% всех российских месторождений редких и редкоземельных металлов, распределенных между 30 участками.

Освоение этих ресурсов потребует значительных капиталовложений - эксперты говорят о сотнях миллиардов рублей. В перечне стратегических ископаемых арктической зоны значатся медь, никель, золото, алмазы и другие ценные металлы - всего 78 видов твердых полезных ископаемых.

РФПИ уже начал работу в этом направлении, изучая три перспективных проекта в Мурманской области. Как отмечают эксперты, Россия контролирует около половины всех арктических ресурсов и входит в четверку мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов.