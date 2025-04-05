Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны взять на себя роль мирового лидера. В ответ на американские пошлины Канада вводит ответные меры.

Канадское правительство открыто заявляет о своих амбициях занять место США в качестве мирового лидера. Премьер-министр Марк Карни объяснил эту позицию нежеланием Вашингтона продолжать выполнять традиционную руководящую роль в международных делах. Он анонсировал создание альтернативной коалиции стран, разделяющих канадские взгляды на мировую экономику.

Конфликт между странами обострился после введения США новых тарифов. В ответ Канада установила 25-процентные пошлины на американские легковые и грузовые автомобили, ожидая дополнительных доходов в размере 5,7 миллиардов долларов. Ранее Оттава уже ввела аналогичные меры для широкого спектра товаров на сумму 155 миллиардов.

Карни подчеркнул, что эти меры носят выборочный характер. Импорт автозапчастей остался без изменений, а производители с заводами в Канаде, включая Ford и General Motors, сохранят прежние условия. По словам премьера, такие решения позволяют минимизировать ущерб для канадской экономики, одновременно оказывая давление на США.

Канадский лидер выразил уверенность, что его страна способна предложить миру более эффективную модель сотрудничества, чем та, которую продвигают сейчас Соединенные Штаты. Однако масштабы этого влияния, по его мнению, будут зависеть от того, насколько серьезный урон нанесут себе сами США своей протекционистской политикой.