Nintendo отложила начало предварительных заказов на Switch 2 в США. Компания изучает возможное влияние новых тарифов на консоль.

Nintendo приняла решение не начинать предзаказы Switch 2 9 апреля, как планировалось ранее. Компания объясняет это необходимостью оценить последствия новых тарифов, введенных администрацией Трампа.

Дата релиза консоли – 5 июня 2025 года – пока остается неизменной. В Nintendo пообещали сообщить новые сроки для предзаказов позже. Аналитики предполагают, что задержка связана с пересчетом себестоимости производства и логистики.

Это первый случай, когда торговые пошлины напрямую повлияли на планы Nintendo по запуску новой консоли. Ранее компания успешно выпускала оборудование в запланированные сроки, несмотря на пандемийные ограничения и дефицит чипов.