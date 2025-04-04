Mercedes-Benz представил значительное обновление системы автономного вождения Drive Pilot для S-класса 2026 года. Теперь автомобиль может самостоятельно двигаться со скоростью до 95 км/ч в Германии и США.

Mercedes-Benz тихо, но существенно улучшил систему автономного вождения Drive Pilot для S-класса 2026 модельного года. Главное новшество — увеличение максимальной скорости работы системы с 60 до 95 км/ч на автомагистралях Германии и США. Это делает технологию более практичной для повседневного использования.

Drive Pilot относится к системам 3 уровня автономности — водитель может отвлекаться от дороги, например, смотреть фильмы или читать. Система использует комплекс из 35 датчиков, включая лидары, радары и камеры. В тестовом режиме Mercedes экспериментирует с бирюзовыми поворотниками, которые сигнализируют о работе автономного режима.

Технические обновления коснулись и мультимедийной системы MBUX. В голосового помощника интегрировали ChatGPT, а навигация получила спутниковые снимки Google и поиск Bing. Для задних пассажиров появилась опция Entertainment Package Plus с доступом к YouTube и платформе RIDEVU от Sony.

Внешний вид S-класса тоже претерпел изменения. Программа Manufaktur предлагает более 50 новых цветов кузова и 25 вариантов отделки салона. Особое внимание привлекает AMG Line Edition с 20-дюймовыми дисками, затемненными элементами экстерьера и специальной кожей Nappa трех видов.

Mercedes пока не объявил цены на обновленный S-класс, но подчеркивает, что даже без глобального рестайлинга флагманский седан получил серьезные технологические улучшения. Особенно это касается автономного вождения — область, где немецкий производитель продолжает лидировать среди премиальных брендов.